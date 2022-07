Brett Brown hanté par « ce ballon qui a tapé quatre fois le cercle »

Il s’en est fallu d’un panier miracle de Kawhi Leonard pour que la belle aventure des Sixers s’arrête en 2019. Plus qu’une défaite et une élimination, ce shoot à l’ultime seconde a cassé la dynamique de la franchise. Jimmy Butler est parti après avoir joué une cinquantaine de matches, puis Brett Brown a été remercié, et aujourd’hui, de cette équipe, il ne reste finalement que Joel Embiid et Tobias Harris…

Trois ans plus tard, et après deux ans loin des terrains, Brown revient aux Spurs comme assistant, et il s’est exprimé sur ce revers terrible face aux Raptors. Forcément, il y a des regrets, et plus particulièrement dans la gestion de Jimmy Butler.

« C’était extraordinairement difficile. Vraiment, vraiment difficile » avoue-t-il à propos de cette élimination. « Mon ego, cet ADN, c’est ce qui nous fait avancer. J’aime la compétition. J’aime le collectif. J’aime l’environnement d’une équipe. J’ai toujours dit que je préférais être un putain de coach qu’un putain de leader et j’ai fini par ne pas être le leader. Si je suis honnête, j’aurais dû essayer de relier les points entre Jimmy, Ben et Joel, et ça me hante encore. »

Derrière, les dirigeants préfèrent miser sur Tobias Harris à qui ils offrent le maximum. Butler s’en va. On connaît la suite…

« Quand vous avez des choses comme ça qui tourbillonnent autour de vous et vous savez que tout s’arrête, il y a une telle pression sur les épaules, que vous vous dites : on a enchaîné deux saisons consécutives à 50 victoires et plus, une première en 30 ans, et on a perdu en demi-finale de la Conférence Est sur un ballon qui a tapé le cercle à quatre reprises avant de rentrer…«