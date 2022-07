Brett Brown était en manque

Remercié par les Sixers à sa sortie de la bulle lors de la fin de la saison 2019-2020, Brett Brown a sans doute fini son expérience de sept ans en Pennsylvanie lessivé, éreinté par le rythme de la NBA.

Mais deux ans plus tard, le voilà plus requinqué que jamais et prêt à reprendre du service. En attendant la reprise de la saison et son retour aux Spurs dans le staff de Gregg Popovich, le technicien australien s’est exprimé sur ses motivations.

« Je veux coacher à nouveau. La compétition me manque. J’aime enseigner le basket. C’est ce que je connais le mieux. J’espère avoir encore des choses à offrir. Je pense que je vais revenir plus intelligent, meilleur et plus fort », a-t-il expliqué dans « The Rights for Ricky Sanchez Show ».

Un air de Philly époque 2013-2014

A son arrivée aux Sixers en 2013, il s’est mué en formateur jusqu’à l’éclosion de la paire Simmons-Embiid qu’il a contribué à amener jusqu’aux sommets de la NBA. Il aura échoué dans l’étape finale, faire gagner un titre à cette équipe.

A San Antonio, Brett Brown va retrouver un peu de ses débuts à Philly, avec un groupe sans stars et un projet à construire autour de jeunes joueurs à développer.

« Je pense que c’est la conséquence de l’évolution de l’équipe. Pop et moi avons discuté pendant un certain temps. Ce n’était pas quelque chose d’inattendu. Nous parlions depuis un certain temps, et ce genre de chose était déjà en place », a-t-il ajouté,

Brett Brown a par ailleurs souligné que le départ de Dejounte Murray avait eu lieu pendant ces échanges et qu’il n’avait en rien atténué son enthousiasme, guidé par l’envie de transmettre à nouveau, qui plus est dans une maison qu’il connaît bien.

« Je pense vraiment que je peux aider à faire avancer certaines choses. J’adore le développement des joueurs. J’ai vraiment hâte de retourner au gymnase avec les joueurs sur le terrain et de les aider », a-t-il poursuivi.