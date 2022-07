Rudy Gobert : « Je ne suis pas venu ici pour qu’on soit simplement une bonne équipe »

Six jours après l’annonce surprise de son transfert, Rudy Gobert était à Minneapolis pour officialiser son transfert. Comme prévu, le triple meilleur défenseur de la NBA rejoint les Wolves en échange de Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt et Leandro Bolmaro, mais aussi des droits sur le rookie Walker Kessler, et de quatre premiers tours de Draft. Rarement, une équipe n’avait lâché autant d’éléments pour s’offrir un joueur. C’est dire si les Wolves tenaient à le recruter.

« Sa venue n’enlève rien à ce que nous avons actuellement« , a déclaré Tim Connelly, le nouveau président des Timberwolves. « Rudy l’améliore. Il augmente ce que nous avons actuellement. Quand nous regardons les ajustements, il ne s’agit pas seulement de talent. Il s’agit de développer l’équipe… et il va la rendre meilleure. »

« C’est sans doute le meilleur des défis et le plus excitant de faire équipe avec quelqu’un comme KAT »

Pour la direction, Gobert fait partie de ses joueurs qui transforment une équipe par ses qualités défensives, et la question de sa complémentarité avec Karl-Anthony Towns se pose évidemment. Sur le papier, on a du mal à les imaginer jouer ensemble, et Gobert avoue qu’il a lui a fallu du temps pour y penser.

« J’ai dit à mon agent que j’avais besoin d’un ou deux jours pour y penser » raconte le Français. « Après une journée, je lui ai dit que c’était sans doute la meilleure des situations et la plus excitante d’un point de vue basket pour moi. Quand je me suis couché, je n’ai pas arrêté d’y penser, et de plus en plus… Et en fait, c’est sans doute le meilleur des défis et le plus excitant de faire équipe avec quelqu’un comme KAT. C’est un noyau de jeunes joueurs uniques, avec un très bon coach qui passait son temps à se plaindre de mes écrans. Maintenant, on est dans le même camp, et c’est excitant. »

Ce qui satisfait aussi Gobert, c’est que la franchise est sur une pente ascendante. « Leur volonté de gagner était différente cette saison, leur identité et leur manière d’aborder les matches. J’ai le sentiment que quelque chose a changé. »

Donc clairement, son objectif n’est pas d’aider l’équipe à passer un tour de playoffs, mais bien d’aller au bout. « Le but est de gagner un titre et je suis venu ici pour ça. Je ne suis pas venu ici pour qu’on soit simplement une bonne équipe. Je suis venu ici pour essayer d’amener cette équipe jusqu’en finale. La fenêtre de tir pour gagner un titre n’est pas toujours grande… Pour nous, à Utah, c’est ce qui s’est plus ou moins passé. Je pense que la franchise l’a ressenti comme ça. On a peut-être laissé passer cette fenêtre. Je pense que ça restera une équipe très compétitive. Mais vu tout ce qu’ils ont reçu en retour, c’était peut-être mieux pour eux de partir sur cette voie. »