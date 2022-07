Summer League | Vainqueurs des Lakers, les Kings remportent le California Classic

C’était en quelque sorte la finale de ce California Classic puisque les Kings et les Lakers avaient remporté les deux matches précédents et cet ultime rencontre permettait de le départager et de désigner le vainqueur de cette summer league disputée au Chase Center.

La première mi-temps a d’abord été accrochée, puis, les Kings ont accéléré en troisième quart-temps, notamment avec Keegan Murray. Le quatrième choix de la Draft inscrit 16 de ses 24 points après la pause et ce sont deux paniers primés qui vont permettre à Sacramento de prendre le large.

Mais Los Angeles revient avec un gros début de dernier quart-temps. Scotty Pippen Jr. et sa bande passent même devant. Sauf que Murray, encore lui, redonne l’avantage aux siens et les Kings l’emportent finalement 87-75.

Chez les Lakers, Pippen Jr. est d’ailleurs passé à côté de son match, avec seulement 5 points à 2/10 au shoot. Cole Swider n’a guère fait mieux, avec 5 unités également. Côté Kings, Keegan Murray, lui, a donc brillé avec 24 points, 7 rebonds et 3 interceptions. Il a été secondé par Jared Rhoden (13 points), Neemias Queta (11 points et 10 rebonds) ou encore Keon Ellis et Matt Coleman III (10 points chacun).

Même si c’est un titre honorifique, les Kings ont donc bien remporté ce California Classic, en affichant trois victoires en trois matches, contre deux victoires et une défaite pour les Lakers.