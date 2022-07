« I am Black Jesus ». Vous êtes peut-être tombés sur la séquence ci-dessous où Ja Morant lâche un pourboire de 500 dollars à une serveuse qui a du mal à s’en remettre et qui ne le reconnaît pas…

Sa réponse est déjà mythique et l’extrait est à retrouver dans le troisième épisode d’un docu-série consacré à la vie du joueur depuis le premier match des playoffs jusqu’à la récente signature de son nouveau contrat.

Intitulé « Dieu est le plus grand », cet épisode met également en avant la passion de Ja Morant pour le jeu et sa volonté de transmettre aux plus jeunes. On le voit ainsi traverser plusieurs Etats pour aller à la rencontre de la relève, faire le show, dunker au-dessus de trois personnes, juste pour faire plaisir aux enfants présents dans le gymnase, mais aussi travailler plus sérieusement avec eux.

La fin est consacrée à la signature de son prochain contrat et au changement de vie qui l’attend, illustré par cet épisode du pourboire pour cette serveuse dont Memphis est désormais la « nouvelle équipe préférée ».

EPISODE 3

Les deux premiers épisodes à retrouver ici