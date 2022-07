Les Mavericks verrouillent l’avenir de Jaden Hardy

Sans trop de surprise, l’avenir de Jaden Hardy va s’écrire à Dallas. Drafté par les Kings, avant d’être immédiatement transféré aux Mavericks, le 37e choix de la dernière Draft va ainsi parapher prochainement un contrat de plusieurs années avec la franchise texane, annonce Marc Stein.

Afin de signer leur néo-rookie, les Mavs vont utiliser une partie de leur « taxpayer midlevel exception » de 6.5 millions de dollars, car ils ont su trouver un accord avec JaVale McGee pour que celui-ci ne prenne pas toute cette enveloppe.

Une belle affaire pour Dallas, orphelin depuis peu de Jalen Brunson, mais qui pourra donc compter sur le prometteur Jaden Hardy sur le long terme.

« C’est encore un gamin, mais il peut vraiment scorer ballon en main », jugeait notamment Nico Harrison, le GM des Mavs, après avoir récupéré l’arrière de 20 ans. « Il est super talentueux et brut de décoffrage, mais il est jeune, donc ça va prendre du temps. C’est un choix du second tour, mais il peut vraiment scorer à un niveau élevé. Nous le voyions partir plus haut qu’en 37e position, donc nous étions surpris et vraiment choqués de le voir chuter, encore et encore. »

Justement, on se souvient qu’avant de chuter à la Draft, après sa dernière saison passée en G-League au sein de l’Ignite Team, Jaden Hardy était considéré comme l’un des plus gros talents de sa cuvée. Au point d’être attendu dans la deuxième moitié du premier tour, voire dans le Top 15 de la Draft…