Pour Jaden Hardy, la G-League l’a idéalement préparé pour la NBA

Comme Jalen Green et Jonathan Kuminga avant lui, Jaden Hardy a emprunté la voie professionnelle pour se préparer à la NBA, en passant par la case G-League. Lycéen star, classé 2e du Top 100 ESPN pour la promotion 2021, recruté par des poids lourds du circuit NCAA (Kentucky, Memphis et Michigan, parmi d’autres), l’arrière a préféré se tourner vers la nouvelle « usine » à joueurs NBA, la Team Ignite.

Un choix qui n’a pas nécessairement porté ses fruits, puisque malgré des moyennes personnelles solides à l’issue de l’exercice 2021/22 (17.7 points, 4.6 rebonds et 3.2 passes par match), Jaden Hardy a manqué d’efficacité (35.5% aux tirs) et sa cote a chuté, mois après mois, malgré un grand potentiel offensif.

A tel point qu’il a glissé jusqu’à la 37e place de la Draft, jeudi dernier, alors qu’une sélection dans la deuxième moitié du premier tour était assez unanimement attendue pour lui.

Sélectionné par Sacramento, il a été envoyé à Dallas dans la foulée. Opportunistes quand ils ont compris que le natif du Michigan allait tomber au second tour, les Mavericks ont en effet envoyé leur 28e choix ainsi qu’un choix du second tour de la Draft 2024 aux Kings, pour récupérer ce 37e choix, et donc Hardy.

Un pro avant l’heure

Présenté à la presse ce mardi, le rookie est revenu sur son parcours, et sur les raisons qui le poussent à penser qu’il est absolument prêt, dès ses débuts, à être un contributeur pour les Mavericks.

« En G-League, j’ai appris à me comporter comme un pro : prendre soin de mon corps, construire une routine, rester pour travailler individuellement après l’entrainement, aller à la salle de musculation. » résumait le jeune arrière. « J’ai compris l’importance de tous ces détails, qui contribuent au succès d’un joueur au niveau supérieur. »

Sur le terrain, Jaden Hardy juge également s’être familiarisé avec la NBA.

« J’ai le sentiment que je suis prêt pour le niveau professionnel. Car j’étais déjà pro l’an dernier, j’ai joué contre des joueurs de calibre NBA. » rappelait-il. « La G-League, c’est du niveau NBA. Cette année, j’ai joué notamment contre Jonathan Kuminga et Moses Moody, qui ont joué avec les Warriors. C’est une adversité qui rend meilleur, qui fait progresser. Donc j’ai le sentiment que la G-League m’a préparé pour la NBA, à ce qui m’attend la saison prochaine. »

Au sein d’une franchise ambitieuse, qui vient de sortir d’une finale de conférence mais qui pourrait perdre Jalen Brunson au cours des prochaines heures, Jaden Hardy sent donc qu’il a une carte à jouer sur les lignes arrières, aux côtés de Luka Doncic.

« Je pense que les Mavericks ont confiance en moi, ils veulent que j’ai du succès. Je suis très heureux qu’ils m’aient choisi, j’ai hâte de me mettre au travail. Je suis prêt à faire n’importe quoi pour aider l’équipe, et j’ai le sentiment que je peux facilement m’intégrer. » il ajoutait. « Je peux épauler Luka quand les défenses sont concentrées sur lui, car je suis capable de shooter et de créer mon tir. «