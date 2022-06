Jonathan Kuminga va jouer avec le Congo cet été

Devenu le deuxième plus jeune champion NBA de l’histoire, à seulement 19 ans et 253 jours, Jonathan Kuminga n’a pas prévu de se reposer très longtemps cet été.

Initialement attendu pour participer au « California Classic », cette ligue d’été qui se déroule sur un week-end à San Francisco (2-3 juillet), l’ailier des Warriors va finalement défendre les couleurs de la République démocratique du Congo dans les prochains jours.

Jonathan Kuminga tentera donc d’aider les « Léopards » à se qualifier pour le second tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023. Actuellement deuxième de son groupe (deux victoires en trois matchs), la RDC doit encore affronter le Kenya (1er juillet), le Sénégal (2 juillet) et l’Égypte (3 juillet), afin de rester à l’une des trois premières places de la poule D et ainsi passer au tour suivant.

Un passage en sélection nationale qui devrait permettre au 7e choix de la Draft 2021 d’engranger davantage d’expérience, au sortir d’une première année prometteuse en NBA, à Golden State : 9.3 points et 3.3 rebonds de moyenne, en 17 minutes de de jeu.