Le Jazz pique un assistant coach aux Celtics pour Tacko Fall

Et si c’était un signe pour l’avenir de Tacko Fall ? Le géant (2m29) fait effectivement partie des équipes du Jazz pour les Summer Leagues, celle de Salt Lake City puis de Las Vegas, et par conséquent, on pensait qu’il devait surtout y faire ses preuves pour ensuite rester avec Utah.

Mais on a appris, via le The Salt Lake Tribune, que Will Hardy, le nouveau coach, n’était pas venu seul de Boston puisqu’il a piqué à Ime Udoka un de ses assistants, Evan Bradds

Ce dernier intègre ainsi le nouveau staff de l’ancien assistant des Spurs et des Celtics. A Boston, Bradds était chargé du développement des joueurs, et notamment de Fall. Les deux hommes ont beaucoup travaillé ensemble.

Pour ses premiers mots dans l’Utah, le pivot a d’ailleurs exprimé sa joie quand il a appris qu’il allait retrouver Evan Bradds à Salt Lake City.

La franchise, qui a envoyé Rudy Gobert à Minnesota, envisage donc peut-être de garder le Sénégalais cette saison, pour dépanner dans la raquette.