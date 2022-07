Jalen Smith re-signe avec les Pacers

Sans trop de surprise, Jalen Smith rempile chez les Pacers, pour un contrat de deux ans. Débarqué à Indianapolis en cours de saison dernière, en provenance de Phoenix, il disposera donc de deux saisons pour prouver à ses dirigeants qu’il peut être leur intérieur du futur.

Pour ce faire, il devra déjà attendre que Myles Turner soit transféré chez une autre équipe. Ensuite, il devra prendre le dessus sur Isaiah Jackson et Goga Bitadze dans la raquette locale. Une mission qui n’a rien d’impossible, s’il réussit à jouer au même niveau que sur la fin de l’exercice 2021/22 : 13.4 points et 7.6 rebonds de moyenne (53% aux tirs et 37% à 3-pts), en une vingtaine de matchs à Indianapolis.