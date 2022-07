La France perd son invincibilité au Monténégro

La France a concédé son premier revers dans cette première phase de qualification à la Coupe du Monde 2023. En manque d’automatismes malgré quelques bons passages du trio Maledon-Okobo-Poirier, et surtout en panne d’adresse, les hommes de Vincent Collet sont tombés sur une équipe monténégrine agressive qui a su saisir sa chance dans une fin de match serrée.

Après un round d’observation de dix minutes (15-15), Théo Maledon permet aux Bleus de créer le premier écart du match, s’illustrant avec un gros dunk dans le trafic et un panier en contre-attaque (15-21).

Insuffisant toutefois pour calmer les ardeurs des locaux qui finissent à leur tour au cercle, par Aleksa Ilic et Fedor Zugic (25-25). Bien contenus jusqu’à la pause et maladroits de loin (0/6), les Bleus rejoignent les vestiaires à -2 après un hook de Nemanja Radovic (33-31).

La victoire au bout des doigts de Théo Maledon et Elie Okobo

Le Monténégro fait la course en tête en troisième quart-temps et compte jusqu’à 8 points d’avance, porté par la paire Radebaugh-Radovic et après un gros dunk d’Aleksa Ilic en transition (52-44). Vincent Poirier peine à trouver des relais et la formation de Vincent Collet reste reléguée à huit longueurs à l’entame du dernier acte (56-48).

Avec l’aide d’Elie Okobo, Théo Maledon redonne alors de l’allant aux siens en alignant deux paniers, une passe décisive sous le cercle pour Mam Jaiteh, et un 3-points, le premier de l’Equipe de France après 13 échecs (59-59).

Le plus dur reste à faire et les Monténégrins s’accrochent malgré les paniers importants d’Elie Okobo et Mam Jaiteh (66-66). Ce dernier manque deux lancers sur quatre dans le sprint final, un mal récurrent côté tricolore toute la soirée. Nikola Ivanovic et Nemanja Radovic en profitent pour remettre la pression à 27 secondes du buzzer et arracher finalement la victoire (70-69) après les dernières tentatives manquées de Théo Maledon et Elie Okobo.

La France recevra la Hongrie ce lundi (20h30) au Vendespace pour le dernier match du Groupe E de la première phase de qualifications.

STATS DES BLEUS

Vincent Poirier (18 points 12 rebonds), Théo Maledon (16 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions), Élie Okobo (14 points), Mam Jaiteh (12 points), Andrew Albicy (5 points, 4 passes)…