Jock Landale accompagne Dejounte Murray aux Hawks

Jeudi soir, les Hawks ont officialisé la venue de Dejounte Murray, et le départ de Danilo Gallinari, et on a découvert un invité surprise dans la transaction puisque les Spurs ont inclus Jock Landale. L’Australien connaît déjà un peu les Hawks puisqu’il avait porté leur maillot en summer league en 2018. Pour sa première saison en NBA, il tournait à 4.9 points et 2.6 rebonds de moyenne, et il sera la 4e rotation sous les panneaux derrière Clint Capela, John Collins et Onyeka Okongwu.

En échange, les Spurs ont récupéré trois premiers tours de Draft en 2023, 2025 et 2027, mais aussi la possibilité d’échanger leur choix en 2026. Quant à Gallinari, il a déjà été coupé.