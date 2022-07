Un week-end de négociations pour James Harden et les Sixers

Comme prévu depuis quelques jours, P.J. Tucker a bien signé à Philadelphie. Il est également accompagné de Danuel House Jr. Les Sixers ont donc quasi bouclé leur recrutement extérieur et il ne manque plus qu’une pièce au puzzle.

C’est James Harden évidemment, qui a fait une croix sur sa dernière année de contrat à 47 millions de dollars pour négocier un nouveau bail. Les négociations entre la franchise et le MVP 2018 commenceront ce week-end, nous apprend ESPN.

Les deux camps vont donc se rencontrer et l’idée, c’est de prolonger « The Beard » pour un salaire moins important afin d’absorber les contrats de Tucker et House et ainsi ne pas se mettre dans le rouge financièrement. On parle d’un contrat de 70 millions sur deux ans, ou de 110 millions sur trois ans. Ce qui signifie que l’ancien joueur des Nets ferait un « sacrifice » d’environ 12 à 15 millions de dollars par an, par rapport au salaire maximum.