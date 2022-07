Le panier de l’année pour l’international belge, Retin Obasohan

Meilleur scoreur du match avec 18 points, dans la confortable victoire de sa sélection contre la Slovaquie (102-59), Retin Obasohan a également réussi un panier qui devrait faire le tour du monde, si ce n’est pas déjà fait.

Seul en contre-attaque, l’arrière d’1m86 a voulu se faire un petit plaisir en se lançant dans un moulin à vent sur son chemin vers le cercle. Un peu court sur la finition, son ballon a rebondi sur le fond de cercle, avant de s’élever en l’air (au point de disparaître de l’écran) et de retomber finalement dans le panier !

Passé par la fac d’Alabama et par la G-League, Obasohan a en tout cas permis à la Belgique de s’imposer largement et de pointer à la deuxième place du Groupe A dans la première phase de qualification pour la Coupe du Monde 2023, avec 3 victoires pour 2 défaites, devant la Serbie avec le même bilan et derrière la Lettonie à 4 victoires pour 1 défaite.