Retour aux sources pour Nike et LeBron James avec la sortie de la LeBron 3 en mode « Barbershop », un coloris qui fait ressortir trois bandes en bleu, blanc et rouge pour compléter une tige en nubuck noir couvert de superpositions de cuir noir. On retrouve également quelques finitions en gris, sur le logo du joueur ou les contours du « Swoosh ».

A noter également l’inscription « BBZ » brodée sur l’empeigne, correspondant aux initiales de ses enfants, Bronny, Bryce et Zhuri, et « 330 », en clin d’œil au code régional d’Akron, d’où LBJ est originaire. La Zoom LeBron 3 « Barbershop » sera disponible sur l’application SNKRS à partir du 13 juillet pour 185 dollars.

(Via NiceKicks)

—

