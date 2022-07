La polyvalence de Christian Wood louée par Dorian Finney-Smith

Les Mavericks ont fait partie des premières franchises à dégainer à la fin de la saison en parvenant à monter un deal pour acquérir le poste 5 Christian Wood en provenance des Rockets voisins. Deux semaines plus tard, Dorian Finney-Smith a été invité à s’exprimer sur l’arrivée de celui avec qui il devra composer la raquette texane.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ailier est aussi enthousiaste à l’idée de pouvoir compter sur lui comme coéquipier que de ne plus avoir à défendre sur lui la saison prochaine.

« J’ai l’impression que lorsque je dois défendre quelqu’un, c’est un compliment sur la qualité du joueur. Et j’ai souvent dû défendre sur lui, donc ça veut dire qu’il est plutôt bon », a-t-il confié.

Moins de responsabilités, au moins autant d’envie

Dallas a plutôt fait bonne figure face aux Rockets et Christian Wood avait été plutôt bien contenu, limité à 16 points en moyenne sur trois matchs. Mais Dorian Finney-Smith a pu voir de près de quoi l’intérieur était capable. Pour lui, sa polyvalence va être un formidable atout pour les Mavericks la saison prochaine.

« Je pense qu’il va nous donner une présence au poste bas, quelque chose que nous n’avons pas eu depuis un petit moment, même si KP (Kristaps Porzingis) jouait un peu au poste bas. J’ai l’impression qu’il devrait être capable de bien s’entendre avec Luka (Doncic) parce qu’il attrape beaucoup de passes lobées, et Luka va lui en envoyer », a-t-il ajouté. « Au cours de l’année écoulée, je l’ai vu tirer davantage de 3-points et je sais déjà ce qu’il peut faire avec le ballon dans les mains pour l’avoir surveillé de près. C’est un joueur difficile à défendre parce qu’il est très polyvalent et qu’il est long. Il joue en sortie de « pick-and-pop », ce qui pousse un gars comme moi à switcher ».

Cerise sur le gâteau, Christian Wood pourrait être boosté par un environnement où il aura enfin l’occasion de gagner des matchs, par rapport à ses deux dernières équipes, Detroit et Houston. Un facteur qui pourrait lui donner des ailes, même s’il n’affichera pas forcément les mêmes standards au niveau individuel.

Il sera désormais un Lieutenant dans une formation taillée pour jouer le haut de tableau, avec peut-être moins de responsabilités (et peut-être de pression), mais au moins autant d’envie.

« Je pense qu’il va pouvoir nous aider à gagner et à atteindre le niveau supérieur. Je pense qu’il veut gagner, lui aussi. Il est temps pour lui d’avoir une saison avec un bilan positif. J’ai connu ça auparaavant, et il n’y avait rien d’agréable à cela. Il est donc temps d’inverser la tendance pour lui », a conclu Dorian Finney-Smith.