Steve Clifford, le changement dans la continuité ?

Planté par Kenny Atkinson, Charlotte estime avoir trouvé un bon compromis en faisant revenir sur son banc Steve Clifford, licencié en 2018 après deux saisons sans playoffs, terminées à 36 victoires pour 46 défaites.

Le nouvel homme fort des Hornets a été présenté aux médias mardi aux côtés du GM Mitch Kupchak, l’occasion pour lui de rappeler qu’il avait toujours gardé de bons rapports avec le boss, Michael Jordan, et la direction de la franchise malgré son éviction. Il revient avec la conviction d’être devenu un meilleur coach après son passage au Magic d’Orlando pendant de trois ans.

« On veut toujours évoluer et s’améliorer dans ce qu’on fait. J’ai coaché beaucoup plus de matchs que lorsque j’étais ici la première fois et j’ai travaillé avec une autre équipe. J’ai beaucoup appris de tout ça », a-t-il déclaré.

Contrairement à 2018, où Charlotte arrivait à la fin d’un cycle avec le départ de Kemba Walker un an plus tard, Steve Clifford est de retour en Caroline du Nord pour faire passer un cap à une équipe en phase ascendante avec un groupe capable d’accrocher une place en playoffs sur le papier.

S’adapter au profil de ses joueurs majeurs

Tout le défi pour lui va être de maintenir le niveau offensif de son groupe et de bonifier le talent d’un LaMelo Ball, tout en essayant d’insuffler sa touche en matière défensive. L’attaque restera donc au cœur de son projet, notamment au regard des qualités de ses joueurs majeurs.

« L’une des choses qu’on recherche, c’est le potentiel de croissance. Et lorsque qu’on regarde cette équipe, je pense que c’est un groupe qui peut s’améliorer. Je trouve cette équipe bien assemblée, les joueurs combinent bien ensemble et elle peut jouer un style qui correspond au basket qui gagne dans cette ligue en ce moment », a-t-il ajouté. « Nous allons jouer un basket offensif avec un ton très similaire à celui de ces deux dernières années. L’attaque commence par le fait de s’appuyer sur les points forts de vos meilleurs joueurs et LaMelo Ball est un super talent avec une passion pour le jeu et un flair pour jouer en transition et nous voulons en profiter ».

Comme pour Kenny Atkinson, c’est aussi pour son profil de coach défensif que Steve Clifford a été choisi. Son CV parle pour lui puisque Charlotte a toujours fait partie des 12 meilleures défenses de la ligue durant son premier mandat. A lui de réduire l’écart puisque les Hornets étaient 22e sur 30 dans ce secteur la saison dernière, sans dénaturer l’esprit offensif de son nouveau groupe.

« Nous savions que défensivement, nous devions monter un peu en puissance », a reconnu Mitch Kupchak. « Mais nous avons parlé durant notre entretien de jouer comme nos fans aiment nous voir jouer, avec beaucoup de rythme. C’est amusant et excitant. Nous voyons le jeu de la même façon et c’est la même chose sur la manière avec laquelle on voudrait voir cette équipe avancer ».