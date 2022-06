En pleine finale NBA, Steve Kerr est tombé sous le charme de Ryan Rollins

Ces dernières semaines, Steve Kerr n’a pas eu beaucoup de temps pour penser à la Draft. Logique, l’intéressé était déjà bien occupé à mener les Warriors vers un nouveau titre. « Je suis plutôt un observateur pendant la Draft. Et quand on va en finale, il n’y a pas le temps de prendre part à quoi que ce soit », remarque le technicien.

Ce dernier a toutefois été en mesure d’observer quelques « prospects » alors que son équipe disputait la série finale face aux Celtics. « Mais il se trouve que j’ai assisté à l’entraînement de Ryan Rollins. Un jour, j’étais sur le vélo elliptique après l’entraînement et il y avait six gars sur le terrain. Et il m’a sauté aux yeux », rapporte le coach en référence au meneur / arrière de Toledo.

Ce jour-là, Steve Kerr s’est alors tourné vers l’assistant GM, Mike Dunleavy, pour lui demander qui il était. « Et Mike a dit qu’ils l’appréciaient beaucoup. Il m’a ensuite raconté l’histoire de Ryan. »

« Acheté » deux millions de dollars !

À savoir celle d’un joueur passé sous les radars ces dernières années car son université ne fait pas partie du « Power Six », aussi appelé « High-Major », c’est-à-dire les six conférences majeures de la première division NCAA : ACC, SEC, Big Ten, Big East, Big 12, et PAC-12. Toledo appartient à la conférence MAC (Mid-American Conference), qui est une « Mid-Major », une conférence moins importante sur le plan médiatique que les six conférences principales, évoquées ci-dessus.

Les Warriors ont prouvé qu’ils tenaient vraiment à lui en dépensant deux millions de dollars pour remonter à la Draft et s’assurer de pouvoir le sélectionner à la 44e place. « C’était le choix logique, nous ne pensions pas qu’il serait disponible en 51e position. À ce stade de la Draft, l’écart de talent entre Ryan et le gars d’après était immense. C’est pour cela que nous sommes montés jusqu’à la 44e position », justifiait Bob Myers.

À voir si les premières bonnes impressions de Steve Kerr, qui n’a encore jamais vu à l’œuvre les autres choix des Warriors, Patrick Baldwin Jr. (28e choix) et Gui Santos (57e), peuvent se transformer en minutes pour Ryan Rollins.