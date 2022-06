Quelle note artistique pour cette PG 6 ?

Après avoir dévoilé un dernier coloris plutôt sobre de sa PG 6, Nike a cette fois fêté l’arrivée de l’été en grande pompe avec cette nouvelle version plus pétillante alternant orange, rose et bleu.

Complétée par une partie avant rose et un col orange, l’empeigne en mesh est habillée par une tentative artistique que chacun appréciera selon ses goûts. Un genre de gribouillage enfantin en bleu, orange et rose, recouverte d’un « Swoosh » en saumon et bleu, l’ensemble étant assorti d’une pastille en jaune et bleu sur la partie arrière intérieure.

La date de sortie de ce coloris est attendue dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

