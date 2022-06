Ambiance très « frenchy » chez les Clippers. Le jour où Moussa Diabate a effectué son essai avec la franchise de Los Angeles, en compagnie d’Ismaël Kamagate et d’un autre joueur européen, un compatriote était là pour les observer : Nicolas Batum. « Nico voulait regarder. Il avait un intérêt direct et, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense qu’il était impressionné par Moussa. Il y avait probablement un petit peu de parti pris français », rapporte Lawrence Frank, qui décrit d’ailleurs l’ailier comme un « dingue » parce qu’il vient s’entraîner chaque matin à 4 heures 30.

Le président des Clippers a jugé la présence de « Batman » positive et inspirante pour les jeunes « prospects », moins habitués à devoir faire leurs preuves devant des joueurs établis. Il faut croire que sa présence a porté bonheur à Moussa Diabate. Car parmi un peu moins d’une trentaine de joueurs interviewés par les Clippers, ces derniers ont retenu l’intérieur de Michigan avec leur 43e choix de draft.

Le 21e « workout » !

Lawrence Frank se dit « très heureux » d’avoir recruté le Français, un espoir dans le radar de la franchise depuis un moment. Le dirigeant décrit un jeune homme « extrêmement attachant » avec « une énergie et un état d’esprit incroyables ».

Les Clippers l’ont fait venir s’entraîner la semaine dernière, depuis l’Utah où il sortait déjà de son 19ème « workout ». « Il a dit que sa cheville lui faisait un peu mal mais il voulait continuer. Sa cheville lui faisait très mal, alors on est allé dîner en lui disant ‘ Tu ne vas pas t’entraîner. Ça n’a pas de sens. C’est ta 19e séance d’entraînement.‘ »

Le Français a prévenu qu’il avait deux tests supplémentaires à effectuer à l’autre bout du pays. « Parle à ton agent et vois si tu veux revenir et jouer », lui ont rétorqué les Clippers. « J’adore la compétition », a alors renvoyé le Français qui a filé sur la côte Est comme prévu avant de revenir auprès des Californiens pour un 21e « workout ».

« Quand on parle des qualités qu’on apprécie, tout commence par les actes et c’était tellement impressionnant de le voir à sa 21e séance, être capable d’apporter la même énergie et la même intensité que lors des entraînements précédents, on a vu des qualités particulières en lui », justifie Lawrence Frank.

Plutôt pivot qu’ailier fort

Ce dernier voit chez le Français un joueur au « moteur incroyable », capable de défendre sur plusieurs postes, de changer en défense et d’apporter une dimension athlétique supplémentaire. Alors qu’il évoluait plutôt au poste 4 cette saison aux côtés de Hunter Dickinson (2,16 mètres), Moussa Diabate (2,11 mètres) serait davantage destiné au poste de pivot pour la grande ligue. « En particulier en attaque. Il a un bon instinct de passeur. Le tir, ça va prendre du temps. Il y a une base mais le faire jouer exclusivement en périphérie n’est probablement pas jouer sur ses points forts », tranche le dirigeant.

Si ce dernier ne s’étend pas sur le contrat proposé au Français, Lawrence Frank imagine un travail au long terme. « Un projet de développement. On sait très bien où il en est, et on aura un très bon plan et une bonne vision de ce qu’on va faire avec le temps. […] Il a joué une année de basket universitaire. On va vraiment construire sur ses qualités, ensuite construire son jeu offensif et voir jusqu’où il peut aller. »

La première étape de ce développement devrait passer par la Summer League. « Ce gars a fait 21 ‘workout’. J’espère juste qu’il s’est posé une seconde. Mais c’est ce qu’on attend, je veux le voir. Je veux m’assurer qu’il est en un seul morceau. »