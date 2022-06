Quatre Français dans la Draft !

Le record n’est pas battu, mais la France peut se targuer de placer quatre joueurs dans la Draft 2022. A la 11e place, on trouve Ousmane Dieng qui rejoint le Thunder. C’est le 4e Français le plus haut drafté, derrière Killian Hayes (7e en 2020), Frank Ntilikina (8e en 2017) et Joakim Noah (9e en 2007). Une 11e place que connaissent bien les Français puisque c’est à cette place que Tariq Abdul-Wahad (1997), Jerome Moiso (2000) et Mickael Piétrus (2003) avaient été choisis.

Plus bas dans la Draft 2022, on trouve ensuite Moussa Diabate, sélectionné par les Clippers en 43e position. L’intérieur de Michigan tournait à 9 points et 6 rebonds de moyenne, et il a tapé dans l’oeil des scouts au Draft Combine.

Ensuite, c’est Denver, habitué aux Français, qui a choisi Ismael Kamagate en 46e position, en provenance du Paris Basketball. Comme son coéquipier Juhann Begarin, le jeune intérieur va rester en Europe la saison prochaine.

Enfin, à la dernière place du second tour, les Bucks ont sélectionné Hugo Besson, coéquipier de Dieng aux New Zealand Breakers. Une franchise de renom où il va pouvoir côtoyer au quotidien des anciens champions NBA. C’est une situation idéale pour prouver qu’il vaut mieux que cette 60e place dans la Draft.

Quant au record de Français dans une Draft, il date de 2016 avec cinq représentants : Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot, Petr Cornelie, Isaiah Cordinier et David Michineau.