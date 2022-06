Les Cavaliers sélectionnent le grand frère d’Evan Mobley

Dans la famille Mobley, je voudrais le… grand frère ! Après avoir sélectionné Evan en 2021, les Cavaliers ont profité de leur 49e choix, récupéré dans la journée, pour choisir Isaiah Mobley (2m08, 22 ans). Formé aussi à USC, c’est le grand frère, et cette saison, il tournait à 14.2 points et 8.3 rebonds de moyenne. Il en était aussi le meilleur contreur et le deuxième passeur, et il a été élu dans le meilleur cinq de la Pac-12.

Les deux forment le troisième duo de frangins de la NBA après Giannis et Thanasis Antetokounmpo des Bucks et Moe et Franz Wagner du Magic.

Droitier contrairement à son frère, Isaiah est un intérieur complet, capable de shooter à 3-points comme il l’a prouvé l’an passé face à Utah en quart-de-finale du tournoi de la Pac-12 ou face à Gonzaga lors de cette March Madness, mais aussi de distribuer le jeu. Il aura la Summer League pour prouver qu’il mérite une place sur le banc des Cavaliers comme doublure de son frère.