Draft 2022 | Cleveland récupère un choix des Kings

Les manoeuvres ont débuté en coulisses, à quelques heures de la Draft, et les Cavaliers et les Kings se sont entendus sur un petit échange. Cleveland récupère ainsi le 49e choix de la Draft, et Sacramento reçoit en échange les droits sur Sasha Vezenkov et une enveloppe de 1.75 millions de dollars.

Les Cavaliers possèdent ainsi quatre choix : les 14e, 39e, 49e et 56e. On peut y voir là la volonté d’en céder pour un échange plus massif puisque les seconds tours de Draft sont très précieux pour des échanges.

Côté Sacramento, on ne fera sans doute rien des droits sur Sasha Vezenkov, drafté en 2017 et élu cette saison dans le meilleur cinq de l’Euroleague. La petite enveloppe pourrait servir cet été pour signer un « free agent ».