Ousmane Dieng : « Je veux jouer contre Kevin Durant »

Formé à l’INSEP, puis aux New Zealand Breakers, Ousmane Dieng (2m08, 19 ans) était attendu dans la première partie du premier tour de cette Draft, et le Français rejoint finalement le Thunder. Sélectionné à la 11e place, il fait partie d’un échange entre les Knicks et le Thunder, et il débarque dans une franchise au fort accent français puisque la saison passée, on y trouvait Théo Maledon, Jaylen Hoard et Olivier Sarr.

« Franchement, je suis juste super content de faire partie de la NBA. Je voulais jouer en NBA quel que soit l’endroit. OKC est une jeune équipe. Il y a quelques Français là-bas, et ça va être cool » a-t-il répondu à la première question. « Je m’étais entraîné avec eux, et c’est un bon endroit. »

À la question de savoir ce qu’il va faire de son premier salaire, il répond : « J’ai besoin de m’acheter un nouveau téléphone car il me faut un numéro aux Etats-Unis. »

A-t-il un adversaire rêvé pour ses débuts en NBA ? « Je veux jouer contre Kevin Durant. »

Ailier au potentiel immense, que doit-il travailler pour s’imposer en NBA ? « Je dois progresser sur mes prises de décision car tout va plus vite en NBA, et sans doute continuer à travailler sur mon tir. »