Draft 2022 | Le Magic cède un second tour aux Lakers

Finalement, les Lakers seront acteurs de cette Draft puisqu’ils sont parvenus à récupérer un choix de Draft. Ce sera au tout début du second tour, avec le 35e choix. C’est le Magic qui leur a cédé en échange de « cash » et d’un futur second tour.

Il faut croire que les Lakers ont un joueur en tête pour drafter aussi haut au second tour. Ou alors ils envisagent de s’en servir comme monnaie d’échange. On le saura au milieu de la nuit.

Quant au Magic, il va évidemment choisir en 1er position, mais aussi en 32e.