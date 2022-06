Draft 2022 | Un intérêt mutuel entre les Knicks et AJ Griffin ?

Trois ans après RJ Barrett, un autre « freshman » de Duke sélectionné dans la « lottery » pourrait prendre la direction de New York. Car AJ Griffin, à quelques heures de la Draft 2022, semble effectivement s’être imposé ces derniers jours comme le probable choix des Knicks en 11e position.

C’est en tout cas ce que rapporte le New York Post, qui rappelle que les dirigeants de la franchise se sont rendus en personne à son « Pro Day » à Los Angeles plus tôt dans le mois, tout en l’ayant convié pour un « workout » individuel durant le processus pré-Draft.

Un propos soutenu par Jonathan Wasserman, le « Monsieur Draft » de Bleacher Report.

« Je pense que ce sera AJ Griffin si les Knicks conservent leur 11e choix. Je pense qu’il est leur homme, car je ne crois pas vraiment l’option du ‘trade up’ pour être honnête, même si je suis certain que les Knicks font tout leur possible pour y parvenir » déclarait-il récemment.

La stratégie des Knicks à l’approche de cette Draft 2022 semble donc claire : tenter de récupérer le 4e choix des Kings pour sélectionner Jaden Ivey, ou sélectionner AJ Griffin en 11e position si la première option échoue.

Un scénario que l’intéressé, natif de la région de New York, verrait visiblement d’un bon œil.

« Ce serait plutôt sympa de jouer pour ma ville natale. En plus, j’ai joué au Madison Square Garden à deux reprises la saison dernière, et c’est un environnement unique » glissait ainsi AJ Griffin, qui avouait aussi être proche de longue date avec RJ Barrett et Obi Toppin…

