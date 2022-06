Pour défendre leur titre, les Warriors veulent conserver tout le monde

On ne change pas une équipe qui vient de gagner. Dans sa conférence de presse de fin de saison, Bob Myers formule un objectif d’intersaison pour les Warriors qui ne surprendra personne : tenter de garder le groupe intact pour aller défendre leur titre l’année prochaine.

« Notre objectif, notre espoir est de faire revenir tous ces gars et d’essayer de le faire à nouveau. Ils ont tous été géniaux à différents niveaux et ont tous répondu à différents besoins pour nous. Beaucoup de nos free agents ont connu de grands moments en finale NBA, ce qui signifie qu’ils sont plutôt importants », affiche ainsi le GM de la franchise, en pensant certainement à Kevon Looney ou Gary Payton II.

Ce ne sera pas une mince affaire car outre ces deux joueurs, Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica, Andre Iguodala, Damion Lee ou encore Juan Toscano-Anderson sont tous free agents non protégés cet été.

« C’est sous notre contrôle dans une certaine mesure, mais d’une certaine manière, ça ne l’est pas. J’espère que nos joueurs nous donneront une chance de répondre à une offre. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne nous le doivent pas. Mais c’est ce que vous obtenez si vous gagnez et que vous créez un bon environnement », poursuit le dirigeant, qui sait que les joueurs en question veulent majoritairement poursuivre l’aventure en Californie.

« On est encore loin de savoir ce que veut Andrew »

La gestion de ces multiples dossiers, qui s’annonce déjà ardue, ne sera pas le seul enjeu de cette intersaison. Andrew Wiggins et Jordan Poole sont de leur côté encore sous contrat mais sont déjà éligibles à une prolongation. Leur situation sera la « grosse priorité » de Bob Myers, alors que le second peut négocier sa prolongation jusqu’au 17 octobre, là où l’ancien joueur des Wolves n’a pas de « deadline ».

Comme le rappelle le dirigeant, à chaque joueur sa réalité contractuelle. Avec Jordan Poole, il imagine plutôt un accord entre le training camp et la date limite.

Quant à Andrew Wiggins, « on est encore loin de savoir ce que veut Andrew et ce que veut son agent, mais je sais ce qu’on veut. On veut le garder et on va faire tous les efforts possibles pour garder ces deux gars. »

Ces efforts vont mécaniquement plonger un peu plus dans le rouge les comptes des Warriors, plus grosse masse salariale de la ligue. « La masse salariale est déjà, comme vous le savez, la plus importante de la ligue (184 millions de dollars). Et la deuxième équipe (les Nets, avec 172 millions) ne sont pas si proches. Cela va changer avec le temps, mais Joe (Lacob, le propriétaire) a toujours voulu gagner. Cela dépend juste de si on pense pouvoir obtenir de la valeur lors de la ‘free agency’ pour certains de ces gars », termine Bob Myers, qui devra également composer avec les trois joueurs sélectionnés la nuit prochaine, dont le 28e choix au premier tour de la Draft.