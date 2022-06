Les Nets et les Hawks aussi sur PJ Tucker

Maintenant qu’il est libre, PJ Tucker est un joueur très courtisé. Malgré son âge (37 ans), avec son profil de défenseur et de shooteur à 3-pts, et son énorme expérience, c’est un parfait renfort pour une équipe ambitieuse.

C’est pourquoi les Sixers seraient prêts à casser leur tirelire pour faire venir le champion 2021 avec Milwaukee. Ils ne sont pas les seuls si l’on en croit les informations de Yahoo Sports, qui parle d’un intérêt de plusieurs équipes.

Des bruits de couloir confirmés par le NY Daily News, qui évoque de son côté les pistes de Brooklyn et Atlanta.

Comme les Hawks cherchent des défenseurs pour l’intersaison, ce que le nouveau GM Landry Fields a annoncé, le choix de l’ancien « pitbull » de Houston et Miami n’est donc clairement pas une surprise.

Pour les Nets, Tucker est ami très proche de Kevin Durant, avec lequel il a livré de grosses batailles en playoffs, en 2018 (Houston – Golden State) ou en 2021 (Milwaukee – Brooklyn), et ses muscles ne seraient pas de trop à Brooklyn, dont le secteur intérieur est un point faible. L’effectif a besoin de spécialistes défensifs, surtout si la franchise ne parvient pas à conserver Bruce Brown cet été.

Miami Heat forward PJ Tucker is expected to have interest from multiple contending teams willing to offer the full midlevel exception once free-agency commences, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 22, 2022