Damian Lillard en VRP de luxe pour sa marque de semelles

Pendant que d’autres misent sur la tequila (comme LeBron James et Michael Jordan) ou les nouvelles technologies (Kevin Durant, Andre Iguodala…), Damian Lillard fera peut-être fortune en commercialisant de toutes nouvelles semelles.

Le meneur des Blazers s’est positionné sur ce nouveau marché jusque-là inexploré en proposant un complément apportant plus de confort et de « sécurité » en accompagnant Nate Jones, agent et spécialiste marketing pour athlètes dans son projet de création de la marque « Move Insoles ». Ces semelles sont destinées aux sportifs de tous niveaux, avec un horizon très large en matière de pratique sportive. Autant dire que le potentiel est là, et que l’entreprise est ambitieuse, se voyant bien devenir une compagnie pesant le milliard de dollars un jour.

Quand « Dame Time » trouve semelle à son pied

La raison de la présence de Damian Lillard dans une telle aventure ? L’intéressé a simplement mis en avant sa propre expérience suite à une blessure et son incapacité à trouver un produit correspondant à ses besoins.

« Je me suis cassé le pied à l’université, et quand je suis revenu, on voulait me faire porter une sorte de support dans la chaussure », a-t-il expliqué. « Ils m’ont dit : ‘Tu dois porter ces semelles orthopédiques’, mais elles étaient trop rigides pour moi, elles étaient dures pour mes pieds. J’ai toujours eu besoin de ce soutien, mais je n’ai rien trouvé qui fonctionne. Depuis lors, j’hésite à les utiliser. J’ai également eu une fasciite plantaire pendant deux ans, ça me tuait, mais je n’ai toujours pas pu trouver un type de semelle intérieure qui pourrait aider et être confortable, où je n’avais pas l’impression d’avoir un gros bloc dans ma chaussure ».

Impliqué dans le projet depuis deux ans, il a donc essayé les « Move Insoles » pour la première fois lors de la prépa pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier et ne les a plus quittées depuis.

« Une fois que j’ai essayé Move, c’était tout simplement mieux. J’ai été surpris de voir à quel point c’était souple, j’ai été surpris de voir à quel point j’ai pu être à l’aise avec, je l’ai été tout de suite. C’était la première fois que j’étais capable de mettre quelque chose dans ma chaussure et de continuer à jouer sans que mon pied soit engourdi ou que je sente que ma chaussure était trop rigide », a-t-il ajouté. « Tout joueur de basket-ball vous le dira, la sensation de vos pieds lorsque vous entrez sur le terrain, la façon dont votre chaussure est accueillie et serre votre pied et que vous avez de la traction, c’est la meilleure sensation au monde. Quand je les ai mises dans mes chaussures, la façon dont elles épousaient mon pied tout en conservant une bonne amplitude de mouvement lorsque je fléchissais mes pieds, ça a fait une énorme différence ».

Des ambassadeurs de choix

Move Insoles propose pour l’instant deux styles de semelles intérieures : la Game Day (à 40 dollars) et la Game Day Pro (60 dollars). Celles-ci sont composées d’un système à double mousse, un support X-Frame pour la torsion et une forme particulière et brevetée, appelée « Insite ». La version « Pro » est dotée d’une plaque en carbone pour plus de soutien et de rigidité. Les prix sont bien au-delà de ceux du marché actuel, mais le produit se veut à la hauteur de l’investissement.

Le projet n’en est encore qu’à ses débuts et compte progressivement monter en puissance, notamment après avoir conclu un partenariat avec Foot Locker pour assurer sa distribution.

« À l’heure actuelle, les semelles sont principalement développées et commercialisées pour les personnes âgées et blessées et pour la communauté des coureurs », a expliqué Nate Jones. « Nous voyons les semelles comme la dernière frontière des produits essentiels auxquels la plupart des athlètes professionnels croient, mais qui n’ont pas été commercialisés correctement. Nous pensons que le paysage actuel est mûr pour une entreprise qui se concentre sur l’éducation des athlètes sur la façon de préparer et de protéger leur corps. Nous pensons que nous avons des produits dont les jeunes athlètes deviendront accros une fois qu’ils les auront expérimentés ».

Pour bénéficier d’un joli coup de pouce en termes d’exposition et pour assurer sa promotion, la marque pourra également compter sur Chris Paul et Jamal Crawford qui ont également investi, aux côtés de Damian Lillard.

« En tant qu’athlète professionnel, l’une des choses les plus importantes pour les joueurs en ce qui concerne leurs chaussures sont leurs semelles. Je suis passionné par le fait de prendre soin de mon corps et d’investir dedans. L’idée de m’impliquer et de soutenir une entreprise qui fait exactement ça était très excitante pour moi », a pour sa part confié Chris Paul.