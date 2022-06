Contrairement à d’autres (John Wall, Kendrick Nunn…), l’activation de la « player option » de Pat Connaughton pour la saison prochaine n’était pas automatique car le cote de l’arrière/ailier est bonne.

Après sa meilleure saison en carrière, à 9.9 points de moyenne à 39.5% de réussite à 3-points, l’ancien Blazer aurait en effet sans doute pu obtenir davantage que les 5.7 millions de dollars qu’il va toucher lors de la prochaine campagne. D’après certains, il aurait carrément pu doubler son salaire auprès de certaines équipes.

Mais ça aurait forcément été dans des équipes moins compétitives, et il préfère donc continuer l’aventure dans le Wisconsin, où il se sent très bien aux côtés de Giannis Antetokounmpo.

« Je sais que lorsqu’on est en NBA, on ne dispose que d’un temps limité. C’est différent et unique par rapport à d’autres professions. C’est un laps de temps plus court. C’est un business. Les gars veulent gagner le plus d’argent possible pendant cette période, parce qu’elle est courte et qu’ils ont le reste de leur vie à vivre et une famille à faire vivre », expliquait-il le mois dernier. « Mais j’essaie de voir les choses un peu différemment, de voir d’autres choses que la valeur monétaire que cela peut apporter. Se battre pour le titre, jouer aux côtés de gars comme Giannis, Jrue et Khris, pour Coach Budenholzer et nos propriétaires. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail ici à Milwaukee pour créer une culture familiale et c’est quelque chose qui m’a toujours intéressé ».

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton is exercising his $5.7 million option to return for the 2022-2023 season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022