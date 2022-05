Pat Connaughton dans les pas de Bobby Portis ?

Bobby Portis avait surpris lors de la dernière intersaison en signant une petite prolongation de contrat (4.3 millions de dollars en 2021/22 et une « player option » pour 2022/23 à 4.5 millions) alors qu’on lui prêtait d’autres intentions et un autre statut sur le plan financier.

L’intérieur avait expliqué avoir fait passer le contexte sportif avant l’économique dans sa réflexion. Un cheminement que pourrait suivre son coéquipier Pat Connaughton cet été. L’arrière dispose d’une « player option » à 5.7 millions de dollars et pourrait sans doute espérer un meilleur deal, plus sécurisant sur la durée.

Mais lui aussi s’épanouit à Milwaukee et ne se voit pas chambouler son quotidien sans garanties sportives pour quelques (millions de) dollars de plus, comme il l’a expliqué au Milwaukee Journal Sentinel.

« Je sais que lorsqu’on est en NBA, on ne dispose que d’un temps limité. C’est différent et unique par rapport à d’autres professions, n’est-ce pas ? C’est un laps de temps plus court. C’est un business. Les gars veulent gagner le plus d’argent possible pendant cette période, parce qu’elle est courte et qu’ils ont le reste de leur vie à vivre et une famille à faire vivre », a-t-il déclaré. « Mais j’essaie de voir les choses un peu différemment, de voir d’autres choses que la valeur monétaire que cela peut apporter. Se battre pour le titre, jouer aux côtés de gars comme Giannis (Antetokounmpo), Jrue (Holiday) et Khris (Middleton), pour Coach Budenholzer et nos propriétaires. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail ici à Milwaukee pour créer une culture familiale et c’est quelque chose qui m’a toujours intéressé ».

Le contexte idéal à Milwaukee

Même s’il sort de sa meilleure saison en carrière au scoring, au niveau de l’adresse à 3-points et en termes de temps de jeu, rien ne lui garantit de pouvoir s’épanouir de la même façon dans un autre contexte. Et comme on le voit chaque année en NBA, les choses peuvent très vite évoluer, dans un sens comme dans l’autre, et pousser un joueur vers la sortie après un mauvais choix de carrière.

« J’ai toujours mis un point d’honneur à gagner. Pour moi, il ne s’agit pas seulement de regarder les dollars et les centimes, mais de regarder la franchise dans son ensemble, mes coéquipiers et de savoir que ces gars sont devenus comme des frères pour moi. Alors comment puis-je trouver des moyens de continuer à améliorer mon jeu afin d’espérer améliorer nos chances de gagner un titre ici à Milwaukee l’année prochaine ».

À l’entendre, la seule autre possibilité qui le conduirait à décliner sa « player option » serait tout simplement… dans l’optique de signer un contrat plus long avec les Bucks.

Qu’en sera-t-il de Bobby Portis et sa player option pour la saison prochaine ? Va-t-il garder la même philosophie ? Opter pour plus de sécurité financière ? Ce dernier botte pour l’instant en touche.

« Je n’ai pas vraiment de commentaire à faire à ce sujet. C’est à la franchise et à mon agent de le gérer. Je ne discute pas vraiment de chiffres, de contrats ou de quoi que ce soit d’autre. J’adore être ici. J’aime être un Buck, mais c’est à eux de faire en sorte que ça marche », a-t-il lâché pour sa part.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.