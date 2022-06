Draft 2022 | Nikola Jovic débarque dans la « Green Room »

Encore attendu au deuxième tour ou, au mieux, en fin de premier il y a quelques semaines, Nikola Jovic a visiblement fait monter sa cote puisque ESPN nous apprend qu’il a été convié dans la « Green Room » pour jeudi soir.

L’ailier rejoint ainsi les 22 joueurs déjà invités par la ligue. Ils sont en général une quinzaine dans cette pièce et c’est l’assurance d’être drafté haut.

Dans le cas de Nikola Jovic, on peut donc imaginer que sa présence au premier tour est désormais assurée. Et pourquoi pas à Denver, qui possède le 21e et le 30e choix, pour y rejoindre son compatriote Nikola Jokic…