Comme Golden State, Boston ou Memphis, les Rockets misent sur la Draft pour retrouver les sommets

En envoyant Christian Wood à Dallas, les Rockets ont été les seconds, après Denver, à dégainer un transfert avant la Draft. La franchise texane n’a pas fait les choses à moitié et s’est carrément séparée de son meilleur marqueur, rebondeur et contreur de la saison passée.

Elle se présente désormais à la Draft, jeudi soir, avec trois choix au premier tour : le 3e, qui semble promis à Paolo Banchero, le 17e et le 26e.

Les dirigeants ont donc des armes dans les mains et ils comptent bien s’en servir.

« Je peux vous promettre une chose : jeudi, il ne se passera pas ce qui est annoncé sur le papier », prévient Tilman Fertitta, le propriétaire de la franchise, au Houston Chronicle. « Ce ne sera pas aussi simple que prendre tel choix, tel autre et voilà. Ce serait étonnant qu’on en arrive là, même si c’est possible. Des choses vont se produire, des gens appellent, on passe des coups de fil aussi. Rien ne se passe jamais comme prévu. »

Rafael Stone confirme que les Rockets, après avoir utilisé leur troisième choix, ne vont pas rester passifs durant cette soirée de la Draft.

« On va être agressif », annonce le GM de Houston. « C’est notre plus gros point commun avec Tilman : on est agressif. Ça ne veut pas dire que ça va passer pour autant. On va seulement faire des transferts qu’on jugera bons en interne. Mais on va appeler tout le monde environ 5000 fois et on va voir si on peut trouver différentes options. Je ne sais pas comment on va se comporter pour la suite de la Draft, c’est imprévisible. »

L’équipe texane est en reconstruction et mise beaucoup sur la Draft pour remonter le pente. Pour se convaincre que c’est la meilleure solution, Tilman Fertitta prend exemple sur les autres franchises.

« Regardez Boston et Golden State. Ce sont des grandes équipes avec des joueurs qui ont été draftés », rappelle-t-il. « Leur noyau, ce sont des joueurs choisis à la Draft. Parfois, il faut en passer par là pour s’améliorer. C’est marrant car, si on regarde l’année où on était à notre sommet (2017/2018), les pires équipes de l’Ouest étaient Phoenix, Dallas et Memphis. Regardez ces équipes maintenant : elle sont là grâce à la Draft. »