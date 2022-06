De nouveau champion d’Espagne, Fabien Causeur de retour en Bleu pour l’Euro ?

Ayant fait parler de lui durant la chaude finale du championnat espagnol entre les deux rivaux, le Barça et le Real, avec un geste polémique mais surtout grâce à des paniers ultra importants pour aller conquérir son troisième titre national avec Madrid, Fabien Causeur le reconnaît lui même : à 35 ans, il joue le meilleur basket de sa vie !

Déjà champion de France avec Cholet en 2010 et d’Allemagne avec Bamberg en 2017, il a désormais une armoire à trophées bien remplie, avec le titre de l’Euroleague glané avec le Real Madrid en 2018, et donc trois bagues de champions d’Espagne (2019, 2019 et 2022), ainsi que quatre Supercoupe d’Espagne (2018, 2019, 2020 et 2021).

Mais, avec seulement 30 sélections en Equipe de France depuis 2010, Fabien Causeur n’a pas eu la chance de briller sous le maillot tricolore. Un manquement qui pourrait changer cet été, avec un EuroBasket très ouvert.

« Vincent [Collet] et Boris [Diaw] m’ont contacté pendant les playoffs. J’étais heureux qu’ils m’appellent », a ainsi révélé Fabien Causeur dans L’Equipe. « Cela montre que le travail porte ses fruits. Je leur ai demandé de me laisser finir ma saison et prendre quelques jours. Car l’été sert souvent à me ressourcer, avant de repartir pour 90 matches, et parce que dans ma tête, les Bleus, c’était une page tournée. Mais l’opportunité est alléchante. »

Si certains vétérans du groupe tricolore, tels que Nicolas Batum et Nando De Colo, ont déjà annoncé qu’ils feraient l’impasse sur le prochain Euro pour se concentrer sur les Jeux olympiques à domicile à l’été 2024, les tauliers plus jeunes que sont Evan Fournier et Rudy Gobert ont quant à eux confirmé leur présence.

L’Equipe de France, une suite de rendez-vous manqués pour Fabien Causeur

Après une suite de rendez-vous manqués avec la sélection, à cause des choix de Vincent Collet ou de plusieurs blessures, Fabien Causeur a l’occasion de renouer le fil de son histoire personnelle avec les Bleus. Mais, après une longue saison, l’arrière gaucher aura-t-il l’énergie suffisante pour assumer un rôle de cadre ?

« Certains m’ont dit : ‘N’y va pas, on t’appelle parce que Nando (De Colo) n’y est pas.’ Dire non pour ça serait de l’ego mal placé. Chacun doit saisir ses opportunités. Me dire que je peux avoir un rôle, qu’on me voit comme le meilleur pour le remplacer est déjà un honneur. Les Bleus, cela reste une petite tache dans ma carrière. Au-delà de vouloir être reconnu – ce n’est pas ça qui m’importe -, j’ai ce regret que beaucoup de Français ne connaissent pas le joueur que je suis, simplement parce qu’ils ne me voient pas. »

Son expérience au plus haut niveau européen ne serait pas du luxe pour l’Equipe de France qui aura fort à faire face à un plateau qui comprendra les plus grandes stars de la planète basket, avec Nikola Jokic pour la Serbie, sans doute Giannis Antetokounmpo pour la Grèce ou encore Luka Doncic pour la Slovénie.

Dix ans après les Jeux olympiques de Londres en 2012, sa dernière grande compétition avec l’Equipe de France, Fabien Causeur semblerait prêt à renfiler le Bleu de chauffe : « J’ai ma petite idée, mais je dois en reparler avec [le staff] avant d’en parler avec vous… »

Son gros Game 4 face au Barça