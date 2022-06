Brad Stevens défend Jayson Tatum et l’effectif des Celtics

Alors que ses Celtics ont échoué tout près du but, défaits en six manches par les Warriors d’un Steph Curry enfin MVP, Brad Stevens n’est pas près de révolutionner son équipe. Le nouveau président de la franchise de Boston s’est exprimé sur la saison qui vient de s’écouler, et sur les lignes directrices à suivre pour l’avenir.

En premier lieu, il est revenu sur le cas Jayson Tatum, le « franchise player » en place qui a quelque peu craqué dans le sprint final face à Golden State.

« Je lui ai simplement dit de partir en vacances », a soufflé Brad Stevens sur ESPN. « Va te reposer ! Ce gars-là a donné tout ce qu’il avait. Vous n’avez qu’à aller regarder ses minutes, tous les matchs qu’il a joués. Je l’ai dit à de nombreuses reprises : c’est une superstar qui ne veut pas s’asseoir sur le banc. Il veut jouer, il veut jouer tout le temps. Il serait le premier à dire qu’il aimerait revivre certains moments de ces Finals mais je pense qu’il y a eu d’autres facteurs qui ont contribué à son niveau de jeu. »

Avec le plus grand total de balles perdues dans l’histoire des playoffs NBA, en plus de pourcentages en chute libre, dont un petit 32% à 2-points, en Finale, Jayson Tatum a manqué de carburant pour finir sa fantastique épopée. Car, comme le dit Brad Stevens, il ne faudrait pas oublier tout ce qu’a réussi la jeune star des C’s en amont. Un match dantesque à 46 points lors du Game 6 à Milwaukee par exemple…

« On doit faire très attention car l’équilibre d’une équipe est fragile »

« On est tous évidemment tenté de réagir subjectivement et dans l’émotion à chaque moment, mais quand on commence à regarder les choses de manière objective en prenant en compte l’histoire, ce que Jayson et Jaylen ont réalisé durant ces playoffs, à leur âge, c’est très rare ! Même si Jayson vous dira qu’il n’a pas joué à son meilleur niveau sur cette série, c’était impossible d’arriver jusque-là sans lui. Il y a eu tellement de grands moments, notamment ce Game 6 à Milwaukee qui est un des meilleurs matchs que j’ai jamais vu de ma vie, en personne et avec les Celtics. Sans cette performance, on aurait eu cette discussion un mois et demi plus tôt. »

Dépassés par les événements en Finale, et notamment par la défense agressive des Warriors qui a fini par désagréger leur collectif, les Celtics vont avoir besoin de renfort à l’intersaison. Pour repartir de l’avant.

En l’occurrence, Brad Stevens estime qu’il ne faut pas jouer aux apprentis chimistes non plus. L’ancien coach de Boston veut opérer des petits changements à la marge pour arriver à plus de scoring en sortie de banc, et afficher plus de créateurs dans son effectif.

« On doit faire très attention car l’équilibre d’une équipe est fragile. La manière dont une équipe fonctionne et opère bien ensemble, l’identité de l’équipe… Quand on en trouve une qui marche, ce qu’on a réussi à faire cette saison surtout en défense, et quand on jouait à notre meilleur niveau en attaque en partageant bien le ballon, tout ça est fragile. Quand on veut ajouter quelque chose, ça ne veut pas dire qu’on ne va pas retirer autre chose à ce groupe. »