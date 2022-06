Draft 2022 | Hugo Besson et Ismael Kamagate testés à Portland

A trois petits jours de la Draft 2022, la tournée des Etats-Unis se poursuit pour Hugo Besson et Ismael Kamagate. Après les Hornets, et les Raptors pour le pivot, les deux Français sont à Portland ce lundi, pour « un workout » collectif composé de six joueurs, dont Malaki Branham.

La franchise de l’Oregon détient le 7e choix au premier tour, et on imagine que c’est la raison pour laquelle l’ancien arrière d’Ohio State, projeté dans la seconde moitié de la « lottery », est présent.

Concernant Hugo Besson et Ismael Kamagate, ce sont plutôt sur les deux autres choix des Blazers, le 36e et le 57e au second tour, qu’il faut se tourner. Car les deux jeunes joueurs sont effectivement attendus au second tour, au début pour le pivot et au milieu pour le meneur.

Dans une équipe qui souffre défensivement depuis plusieurs années, la projection d’Ismael Kamagate, doté d’un solide potentiel de protecteur de cercle, fait sens. Pour Hugo Besson, les présences de Damian Lillard et d’Anfernee Simons sur les lignes arrières rendent la projection un peu plus imprécise.