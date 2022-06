Draft 2022 | Hugo Besson testé par les Hornets

Les dirigeants de Charlotte ne chôment pas cette semaine puisqu’ils entament la dernière phase de leur recherche d’un coach avec une lutte entre Kenny Atkinson et Mike D’Antoni, tout en mettant à l’essai des joueurs pour la Draft. Cette année, Charlotte possède trois choix : les 13e, 15e et 45e.

Depuis mardi, une dizaine de joueurs effectuent leur « workout », et parmi eux, il y a Hugo Besson. Passé par l’Australie, comme LaMelo Ball, le Français effectue son essai ce mercredi, sans doute pour leur 45e choix.

Mardi, les Hornets avaient testé Tyson Etienne (Wichita State), Jordan Goldwire (Oklahoma), John Meeks (College of Charleston), Orlando Robinson (Fresno State), D’Shawn Schwartz (George Mason) et Bryson Williams (Texas Tech). Ce mercredi, Hugo Besson est accompagné de Khalifa Diop (Gran Canaria), Hyunjung Lee (Davidson), Javante McCoy (Boston University), Andrew Nembhard (Gonzaga), et Yannick Nzosa (Unicaja).

À 21 ans, le « combo-guard » tricolore a été vu à son avantage au Draft Combine, où étaient réunis plusieurs dizaines de joueurs NCAA et internationaux. Passé par l’Elan Chalon et Saint-Quentin, Hugo Besson évoluait cette saison dans le championnat australien, avec les New Zealand Breakers, où il a tourné à près de 14 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne en 27 minutes de jeu (à 39% aux tirs, 31% à 3-pts et 80% aux lancers-francs).