Aaron Nesmith veut retrouver confiance en son tir

Avec un triste 27% de réussite à 3-points, Aaron Nesmith a traîné sa peine durant toute la saison, à la recherche de rythme, et a terminé sa campagne de playoffs avec un temps de jeu famélique. À l’heure de tirer le bilan, l’ancien pensionnaire de Vanderbilt a exprimé le besoin de faire un break afin de comprendre ce qui n’a pas fonctionné.

« Je ne suis pas vraiment sûr de réaliser ce qu’il s’est passé cette année. J’ai besoin de faire un break mentalement, prendre du recul. Revenir à faire ce que je sais faire au haut niveau. Je crois que c’est pour beaucoup une question mentale, ce n’est pas physique. Donc je dois pouvoir stopper le basket pour dix jours ou deux semaines et revenir. Ça me sera très bénéfique en vue de la saison prochaine », a-t-il notamment déclaré.

Un sniper en perdition

Le sophomore est d’autant plus frustré au regard de sa dernière saison à Vanderbilt, en 2019/20, durant laquelle il avait fait du tir à 3-points une spécialité en tournant à 52.2% de réussite ! Pour lui, ce n’est pas une question de manque de confiance, puisque l’adresse est au rendez-vous aux entraînements.

Il ne manquerait alors qu’un petit déclic pour que la machine se remette définitivement en route…

« Je suis toujours très confiant en mon tir. Je suis un shooteur phénoménal. Je le sais, l’équipe le sait, le staff le sait. Ça ne l’a pas fait cette saison. À l’entraînement ça rentre, en exercice aussi, et dès que le match commence, c’est le côté mental qui prend le dessus. Je me mets plus de pression sur chaque tir que je prends, parce que j’ai raté les précédents, au lieu de tirer de la façon dont je le fais chaque jour. C’est pourquoi j’ai dit que j’avais juste besoin de faire une pause mentalement », a-t-il ajouté.

Même s’il n’a pas encore tranché sur la question, Aaron Nesmith pourrait viser la Summer League afin de se relancer et essayer de retrouver un peu de rythme. Afin de vraiment intégrer la rotation l’an prochain.