Grant Hill : « Aucun joueur n’a jamais enduré autant de calomnies que LeBron James »

Grant Hill ne veut pas relancer l’éternel débat, qu’il « déteste », autour du meilleur joueur de tous le temps. Selon lui, il s’agit de Michael Jordan et c’est tout. L’ancien All-Star des Pistons se prête toutefois au jeu des comparaisons avec LeBron James, non pas sur le volet du basket pur. Mais plutôt sur l’environnement et l’époque dans lesquels ont évolué les deux superstars de la ligue.

Lorsque le phénomène de North Carolina débarque aux Bulls en 1984, les réseaux sociaux n’existent évidemment pas. Seuls 8% des ménages américains disposent d’un ordinateur à domicile, dont une poignée sont déjà connectés à internet. Près de vingt ans plus tard, quand LeBron James est drafté par les Cavs, les géants du web sont en train de voir le jour et vont progressivement s’inviter dans le quotidien du plus grand nombre.

Ce que Grant Hill trouve remarquable dans la carrière du « King » est, malgré « la pression qu’il a subie dès son plus jeune âge, la façon dont il a répondu aux attentes et ce qu’il a dû endurer et que Michael Jordan n’a pas dû endurer, à mon avis », juge le Hall of Famer, en référence à la « société du commentaire » actuelle, et à la « calomnie » pouvant en découler.

« LeBron avait ce fardeau supplémentaire d’entendre des choses de partout, il a été capable de faire abstraction, d’aller jouer et d’être un gars qui pense d’abord à la passe et qui pourrait très bien finir meilleur marqueur de tous les temps. Ces anciens qui aiment Jordan… Je ne pense pas qu’on apprécie pleinement ce que LeBron a fait dans cet environnement », poursuit « Mister Nice Guy » qui précise ne pas être proche du joueur des Lakers.

« Il y a des gens qui essaient vraiment de t’abattre »

On se souvient que LeBron James a l’habitude ces dernières années de couper ses réseaux sociaux durant les playoffs. « À la fin des années 2000, tout est le monde est enthousiaste avec les réseaux sociaux et se dit : ‘Ok, du bout des doigts, tu peux exprimer ou voir quelque chose’« , avait-il formulé en 2018. « Mais si tu es une célébrité, tu réalises que c’est vraiment mauvais pour toi si tu y fais attention. Il y a des gens qui essaient vraiment de t’abattre. Tu dois réaliser premièrement que tu ne sais pas qui ils sont. Deuxièmement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Troisièmement, ils n’ont jamais été à ta place ou dans la lumière pour comprendre. »

Le second meilleur marqueur de l’histoire de la ligue a ainsi réussi avec le temps à prendre ses distances avec ce qu’il se dit sur la toile. Et même « appris à rire de quelqu’un qui essaie de me ‘tuer’ parce que parfois c’est drôle ». C’est ce qui impressionne Grant Hill, de même que son influence en dehors du terrain. « Il est passé à un tout autre niveau : il a donné du pouvoir à ses amis, a créé de multiples plateformes. »

« J’ai vraiment admiré le joueur qu’il a été et le fait d’être le visage de la ligue pendant tant d’années. Mais aucun joueur n’a jamais enduré autant de méchanceté, d’abus et de calomnies que LeBron James », conclut Grant Hill.

D’ailleurs, Michael Jordan avait lui-même avoué qu’il aurait eu du mal à évoluer à l’époque actuelle.

« Pour quelqu’un comme moi, et c’est ce à quoi Tiger [Woods] fait face, mais je ne sais pas si j’aurais pu survivre à l’époque de Twitter, où la vie privée n’est pas comme on le voudrait, et où ce qui semble être très innocent peut toujours être mal interprété » avait ainsi déclaré « His Airness » lors d’une interview, il y a deux ans.