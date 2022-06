Les parents d’une adolescente, qui avait disparu lors d’un match des Mavs, veulent sensibiliser le grand public

8 avril 2022, les Blazers rendent visite aux Mavs. Abonné à l’année, Kyle Morris prend place au niveau « Platinum » de l’American Airlines Center en compagnie de sa belle-fille de 15 ans. Celle-ci, juste avant la mi-temps de la rencontre, dit avoir besoin d’aller aux toilettes. Selon la scène rapportée par l’adulte à ESPN, l’adolescente quitte ainsi son siège sans son téléphone, ses papiers ou sa carte bancaire.

Le souci est qu’elle ne revient pas. Kyle Morris alerte alors la sécurité. Les fouilles aux WC ou dans les travées de la salle ne donnent rien. Un officier de police finit par informer, images de vidéo surveillance à l’appui, que la fille a quitté l’antre des Mavs avec un homme non identifié.

Selon l’avocat de la famille, qui a vu les images, la jeune fille ne semblait pas avoir été forcée à quitter la salle. Ses parents ont d’ailleurs ont déclaré que leur fille avait l’habitude de quitter la maison sans leur permission, avec des personnes qu’elle connaissait toutefois. « Cette fois, tout était différent », note Kyle Morris qui a décidé avec sa femme d’évoquer l’affaire publiquement, avec l’accord de leur fille. Parce qu’une telle situation « peut arriver à n’importe qui, n’importe où. […] Il y a des gens qui veulent que ça arrive. »

S’il est question d’une possible affaire de traite des êtres humains, c’est que la police a retrouvé la jeune fille alors qu’elle marchait sur le bord d’une route à Oklahoma City, à trois heures de voiture au nord de Dallas. Et ceci, dix jours après que son beau-père a signalé sa disparition de l’American Airlines Center (AAC).

La réactivité de Mark Cuban

Elle avait été emmenée dans un hôtel d’Oklahoma City, où elle aurait été agressée sexuellement à plusieurs reprises, affamée et privée de douche, selon ses parents et leur avocat. Quelques jours après avoir été retrouvée, la jeune fille a dit à sa mère qu’elle avait rencontré « tant d’autres filles » dans l’Oklahoma. Trois personnes ont été arrêtées à Oklahoma City et accusées de trafic d’êtres humains et d’autres délits.

À noter que six jours après la disparition déclarée, la famille avait fait appel à la « Texas Counter-Trafficking Initiative » sur la recommandation d’un ami de la famille qui avait vécu une situation similaire. Le groupe de lutte contre la traite d’êtres humains a localisé la jeune fille en quelques heures, par le biais d’une annonce de prostitution en ligne, et a prévenu la police d’Oklahoma City.

Kyle Morris rapporte avoir également reçu le soutien logistique de l’American Airlines Center et de la franchise, dont Mark Cuban qui s’est montré très réactif après un e-mail pour lui expliquer la situation.

« Ce qui est arrivé à l’adolescente anonyme après qu’elle s’est éloignée des installations de l’American Airlines Center, le 8 avril 2022, est tragique. L’AAC et les Dallas Mavericks sont heureux qu’elle soit maintenant en sécurité et lui souhaitent bonne chance sur la voie de la guérison », a déclaré l’avocat des deux entités.

En ajoutant toutefois : « L’AAC n’a aucune preuve qu’un groupe de trafiquants se soit trouvé dans la salle à un quelconque moment, y compris lors de cet incident. »