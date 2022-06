Audiences TV | Pas d’explosion pour le Game 6 des Finals

Les Finals NBA entre les Warriors sur le retour et de jeunes Celtics coupeurs de tête avaient tout pour plaire au public américain. Mais si elles ont logiquement fait beaucoup mieux que les deux éditions précédentes, décalées à cause de la pandémie, elles n’ont toutefois pas permis de revenir au niveau de 2019.

Le Game 6, synonyme de victoire pour Golden State, a ainsi attiré 13.9 millions de téléspectateurs. C’est 10% de plus que lors du Game 6 entre Milwaukee et Phoenix en 2021… mais 24% de moins que le Game 6 entre Golden State et Toronto, en 2019. Sur l’ensemble de la série, ces Finals ont attiré 12.4 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui en fait la troisième finale « normale » la moins regardée depuis 1988.

Seules les Finals de 2007 entre les Spurs et les Cavaliers (9.3 millions) et celle de 2003 entre les Spurs et les Nets (9.9 millions de téléspectateurs) ont en effet réuni moins d’Américains devant leur petit écran.

La bonne nouvelle pour Adam Silver et la NBA, c’est que cette chute semble davantage liée à la télévision qu’au produit NBA. En effet, il y avait globalement 26% de moins de personnes qui regardaient la télévision linéaire (programmes classiques) durant ces Finals que durant les Finals 2019. Ainsi, malgré la baisse d’audience, il y avait toujours un téléspectateur américain sur cinq qui regardait la finale (21% en 2022 contre 22% en 2019).