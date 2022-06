Goran Dragic rejoindra-t-il enfin Dallas la saison prochaine ?

Goran Dragic et Dallas, où il pourrait retrouver Luka Doncic, c’est une rumeur qu’on entend depuis longtemps…

Depuis l’été dernier, quand le vétéran slovène a été transféré à Toronto afin de permettre à Kyle Lowry de rejoindre Miami, en fait. Le All-Star 2018 ne voulait ainsi pas s’attarder chez des Raptors qui semblaient en reconstruction, et il avait donc fait un appel du pied aux Mavericks, pour retrouver son compatriote dans le Texas.

« J’aimerais jouer à nouveau avec Luka. Peut-être que je finirais ma carrière chez les Mavs à ses côtés, mais pour l’instant ce n’est qu’une spéculation. Je ne sais toujours pas où je vais jouer. Mais je veux définitivement rejouer avec lui un jour », avait-il ainsi déclaré à l’époque.

Finalement, Goran Dragic avait dû attendre des mois pour être libéré et, en février, il avait préféré rejoindre les Nets, qui offraient du temps de jeu et plus de chances, sur le papier, de gagner le titre.

On connait la suite et maintenant que le meneur de 36 ans est de nouveau « free agent », et qu’il n’envisage pas de prendre sa retraite, Marc Stein explique que Dallas est toujours intéressé par son profil. Étant donné ses liens avec la star locale, et les ambitions du club, un mariage cet été a de bonnes chances de se nouer. Cette fois.