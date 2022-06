Boston n’a pas pu survivre aux balles perdues et rebonds offensifs

Ça a été la rengaine d’Ime Udoka pendant quasiment tous les playoffs. Avec leur défense et leur talent offensif, les Celtics pouvaient remporter chaque match… à condition de limiter les munitions adverses. L’enjeu ? Limiter les pertes de balle et les rebonds offensifs. Ce qui n’a pas été fait dans le Game 6 de ces Finals 2022.

On connait la stat : dès que Boston perdait plus de 16 ballons, c’était une défaite assurée (0 victoires – 7 défaites). Sinon, c’était quasiment toujours une victoire (14 victoires – 3 défaites). Le problème, c’est que la troupe du Massachusetts a perdu 22 ballons cette nuit, dont 5 pour Jayson Tatum et Jaylen Brown. Et comme ils ont en plus laissé 15 rebonds offensifs à Golden State, c’était beaucoup trop compliqué…

« Notre problème, c’est que nous avons des gars qui grandissent et qui apprennent à devenir des créateurs, en cherchant à scorer. C’est la prochaine étape », confie le coach. « Voir les différentes défenses et rester solides. »

C’est la différence entre Stephen Curry, qui a puni toutes les stratégies défensives de Boston, et le duo Tatum/Brown, qui s’est cassé les dents sur le mur de Golden State dans la raquette.

« Encore une fois, regardez les chiffres. Ils ont marqué 103 points ce soir. On leur donne plus de 20 points sur des pertes de balle, plus de 20 points sur seconde chance (après rebond offensifs). On se tire une balle dans le pied avec ça. C’est une équipe solide, une équipe de champions qui sont déjà passés par là. Je crois que c’est leur sixième finale en huit ans. On peut voir leur solidité, la façon dont ils s’en sont servis contre nous, pour nous renverser. »

Muselé par Andrew Wiggins, Jayson Tatum s’en voulait énormément en conférence de presse, même si son épaule meurtrie peut avoir joué un rôle dans sa prestation. Pour Jaylen Brown, la défense adverse a pris le dessus.

« Il faut juste qu’on s’améliore. En attaque, nous n’avons pas été bons dans cette série. Il faut rendre hommage aux Warriors. Ils nous ont forcés à faire des choses qu’on ne voulait pas faire, et ça a créé des pertes de balles et compagnie. Il faut simplement qu’on progresse sur certaines séquences. C’est tout. »

Cette défaite doit aussi servir à ça.

« Evidemment, c’est très dur de perdre et d’en être là » confirme Al Horford. « Mais je suis très fier de notre groupe, très fier de la progression de notre groupe cette saison. Nous sommes parties d’une équipe sous les 50% de victoires, une équipe moyenne, qui s’est regroupée. Je ne veux pas m’attarder sur les mauvais trucs qui sont arrivées ce soir. Je veux garder une vue d’ensemble, avec la progression de Jayson et Jaylen cette année. Beaucoup de choses sont dans leurs mains, beaucoup de responsabilités. Ils ont géré ça avec calme. Ils ont fait des ajustements. Ils ont progressé. Ils ont grandi en tant que joueurs. Mais on peut le voir, il y a encore une marge de progression et beaucoup de travail pour tout le monde. Les Warriors étaient à un niveau supérieur. C’est quelque chose qu’on doit accepter, pour que tout le monde grandisse ».