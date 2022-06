Draymond Green ne veut pas comparer les Celtics à LeBron James en Finals

Même si c’est sa sixième participation aux Finals, Draymond Green n’a finalement affronté que trois franchises différentes à ce niveau. Il y a Boston cette saison, Toronto en 2019 puis surtout Cleveland entre 2015 et 2018.

Les Warriors et les Cavaliers ont trusté les Finals pendant quatre saisons de suite, avec trois victoires pour Draymond Green et compagnie face à LeBron James. Des duels qui ont marqué les mémoires et qui sont incomparables d’après lui.

« On ne peut pas comparer cette série avec un duel contre LeBron James mentalement », affirme l’intérieur californien. « Il est le joueur le plus intelligent de l’histoire. Pas un des plus intelligents, mais le meilleur dans ce domaine à jamais avoir foulé un terrain de basket. Une fois qu’on a dit ça, c’est lui manquer de respect que de le comparer à d’autres. Ce serait mentir. Le challenge est là, mais on ne peut le mettre dans la même catégorie que LeBron. »

Pourquoi ?

« Jouer LeBron, c’est comme une partie d’échecs. Il dissèque chaque action dans son ordinateur, en temps réel. Peu de gens ont une telle capacité. Tout le monde ne peut pas venir en conférence de presse et réciter quatre minutes du deuxième quart-temps, en racontant chaque action à la perfection sans rien oublier. Peu en sont capables. »

Le défenseur de l’année 2017 fait ici référence à plusieurs passages de LeBron James en conférence de presse en 2018. Face aux Celtics, en finale de conférence, le quadruple champion et MVP avait, deux fois, décrit à la perfection des moments entiers de match. La première fois, il avait détaillé une séquence ratée des Cavaliers. La seconde, il avait dépeint ses propres ballons perdus. Sans jamais faire une erreur. Ce qui avait d’ailleurs impressionné Draymond Green et Steve Kerr à l’époque.

En mettant en avant « LBJ » et le défi qu’il représente, Draymond Green ne veut pas pour autant déprécier les Celtics.

« Il y a un défi mental aussi contre eux, car ils sont très athlétiques », poursuit-il. « Ils sont très jeunes, rapides et puissants. Ainsi que doués évidemment. Donc il faut essayer de penser plus vite que le joueur adverse. S’il est plus rapide que moi, comment puis-je le battre ? Il faut anticiper. Donc d’un point de vue mental, c’est une énorme série car on essaie d’avoir une longueur d’avance. »