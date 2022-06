Un terrain Kobe Bryant inauguré à Philadelphie

Depuis son décès aux côtés de sa fille Gianna et de sept autres personnes, le 26 janvier 2020, Kobe Bryant est l’objet de nombreux hommages, qu’il s’agisse de fresques ou de playgrounds, à Los Angeles bien sûr, mais aussi à l’étranger, aux Philippines comme en Italie. Mardi, c’est à Philadelphie, dans le quartier Overbrook que la municipalité a inauguré un terrain en hommage à lui et sa fille.

Vanessa Bryant et leurs trois filles – Natalia, 19 ans, Bianka, 5 ans, et Capri, 2 ans – étaient présentes avec des représentants de la ville et la veuve de Kobe a publié un message sur les réseaux sociaux.

« C’est ici que l’amour de Kobe pour le basket a commencé. (…) J’ai choisi cet endroit pour que les jeunes de cette communauté puissent avoir un espace sûr pour jouer avec une égalité des chances, ce qui était important pour Kobe et Gianna. Nous sommes reconnaissants envers la ville de Philadelphie et Mural Arts d’avoir accueilli ce projet et d’avoir contribué à ce qu’il devienne réalité. »

Ce nouveau terrain de basket arbore les couleurs violet et or des Lakers, et on distingue les numéros 24 et 2 enroulées dans un cœur à chaque ligne de lancers-francs. Au milieu du terrain, des papillons entourent les prénoms de Kobe et de Gianna.

Le terrain est entouré de plusieurs fresques représentant Kobe Bryant et Gianna Bryant, et c’est le 3e Dream Court créé par la Mamba & Mambacita Sports Foundation et la Nancy Lieberman Charities.