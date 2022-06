Il sera une des attractions majeures de la saison NCAA 2022/23. À 18 ans, Keyonte George va débuter sa carrière universitaire à Baylor, titré en 2021, sur le campus de Waco, dans son Texas natal.

Recrue cinq étoiles à sa sortie du lycée, il était classé 4e du Top 100 ESPN pour la promotion 2022, avant de grimper à la 2e position une fois que Jalen Duren et Emoni Bates, respectivement 3e et 4e, avaient rejoint la promotion 2021 avec un an d’avance. Finalement, il termine son cursus lycéen à la 6e position du Top 100, devenant ainsi la recrue mieux classée de l’histoire du programme de Baylor.

Arrière d’1m93 aux qualités offensives déjà très développées, il avait choisi Baylor à l’été 2021, avant sa dernière année de lycée, alors que des poids lourds comme Kansas et Kentucky tentaient aussi de le recruter.

« En tant qu’arrière scoreur, Baylor était la meilleure option. J’ai observé la manière dont ils joué cette année, ils donnent de la liberté à leurs arrières » expliquait-il l’été dernier, quelques semaines après le titre de Baylor. « C’est donc surtout leur style de jeu, et ma relation avec Coach [Scott] Drew qui m’ont convaincu. Il est une des personnes les plus attentionnées que j’ai rencontrées dans ma vie. Il accorde de l’importance à tout le monde, ses joueur, son staff, tout le monde autour du programme. Il donne l’impression que c’est une famille. »

Un passage en Floride pour mieux revenir à la maison

Pour sa dernière année de lycée, il avait choisi de rejoindre l’académie IMG, en Floride, qui a notamment formé Anfernee Simons il y a quelques années. Une manière de maximiser son potentiel, à un an de son arrivée en NCAA, dans une structure axée sur le développement des joueurs.

« Avant ma saison ‘senior’ au lycée, je ne pensais pas partir de chez moi. […] Mais en venant ici, je me suis préparé pour l’université. Dans cette académie, il y a certains des meilleurs de leurs générations dans tous les sports. Donc je savais qu’en venant ici, je me rendrais un grand service » résume-t-il.

Sélectionné pour le McDonald’s All-American, le Jordan Brand Classic et le Nike Hoop Summit cette saison, les trois All-Star Game des lycéens les plus plus prestigieux du pays, il semble effectivement avoir fait le bon choix en rejoignant la Floride. Désormais, Keyonte George s’estime prêt pour l’échelon universitaire, chez lui dans le Texas, au sein d’une escouade de Baylor qui nourrira encore de grandes ambitions au cours de la saison 2022/23.

« J’ai vraiment pris de l’avance sur l’expérience universitaire. Maintenant, je sais que je dois continuer à travailler sur les petits détails, être attentif. Je veux être un leader à Baylor, même en tant que ‘freshman’, mais bien sûr je veux aussi profiter de l’expérience de mes coéquipiers qui ont déjà des saisons universitaires derrière eux. »