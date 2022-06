« C’est le Game 6. Avez-vous prévu quelque chose de spécial ? » C’est la première question posée mercredi à Klay Thompson en conférence de presse. Depuis 2016, et cette incroyable performance à OKC, tous les regards se tournent vers le « Splash Brother » quand une série en arrive au 6e match. Surtout à l’extérieur.

« Je voudrais faire un grand match et gagner la rencontre » résume le shooteur de Golden State. « Ce que nous faisons individuellement n’a pas d’importance. L’objectif principal est juste de gagner un match. Je ne veux pas me mettre de pression supplémentaire pour être à la hauteur de mon nom. Je veux juste jouer de manière libérée, et faire confiance à mes coéquipiers. Je sais que de grandes choses vont arriver si je fais ces deux choses. »

Curry ne veut pas « usurper le surnom de Klay »

Une réponse « bateau », et un autre confrère insiste sur ce fameux « Game 6 Klay ».

« J’ai conscience d’être sur une bonne série dans les Game 6 » reconnaît Klay Thompson. « Je ne sais pas combien de temps encore ça va durer. J’espère évidemment que ce sera encore le cas jeudi. C’est un surnom que j’ai mérité. Je vais en être à la hauteur. Dans le même temps, je ne veux pas jouer les « hero ball ». Je veux être moi-même, et faire ce que je fais les derniers matches. Je sais que ça nous permettra de réussir. »

Et si plutôt qu’un « Game 6 Klay », on avait droit à un « Game 6 Steph ». C’est ce qu’a parié Draymond Green après le 0 sur 9 de son meneur de jeu dans le Game 5.

« Je ne vais en aucun cas usurper le surnom de Klay. Je vais juste faire mon travail et essayer de nous aider à gagner, en ayant en tête ce que cela pourrait signifier » répond Stephen Curry. « Quant à « Game 6 Klay », je ne sais pas comment il a pu faire ça… C’est juste sa personnalité, aucun moment n’est trop grand pour lui quand il s’agit de jouer au basket, de se nourrir des publics adverses, ou de profiter de l’ambiance quand on est à domicile. Évidemment, le match contre OKC est en tête de liste en raison de son impact sur le plan individuel et collectif. Il a un don pour ce genre de grands moments. Il se trouve que c’était un Game 6, et il a une nouvelle occasion d’enrichir cette histoire. »