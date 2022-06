Toujours sans solution pour son genou, Robert Williams III doit gérer tant bien que mal la douleur

Depuis trois matches, Robert Williams III est peut-être à son meilleur niveau et sa présence en défense (10 rebonds, 2 contres et 1.3 interception de moyenne en 29 minutes) gêne énormément les Warriors. Il possède même un +/- positif sur les trois rencontres, alors que les Celtics en ont perdu deux.

Dans le même temps, et c’est là tout le paradoxe, il souffre énormément avec son genou. Opéré d’une déchirure d’un ménisque du genou gauche fin mars, le pivot a manqué le début des playoffs et depuis qu’il est de retour, il doit composer avec la réaction de son articulation.

« Je le prends au jour le jour », explique-t-il à Yahoo! Sports. « Je peux me sentir bien là, tout de suite, puis dans les prochaines heures, ça devient très douloureux. Je gère ça au quotidien, autant que possible. Ça me pèse beaucoup, c’est dur à vivre. Sur le terrain, l’adrénaline et l’énergie sont tellement fortes que je n’y pense pas, mais c’est clair que c’est pesant. »

C’est pourquoi le joueur est annoncé « incertain » avant chaque match des Finals. Car les Celtics sont incapables de savoir, jusqu’au dernier moment, comment l’intérieur se sentira quelques minutes avant la rencontre.

« Je fais la même routine : de la glace, des massages, des traitements, puis j’attends trois ou quatre heures et je recommence jusqu’au moment de dormir », détaille ainsi Robert Williams III. « Parfois je fais quelques petits exercices ici et là. Globalement, c’est répétitif et ennuyeux. »

Pour le soulager, le genou gauche du pivot a été drainé pendant la finale de conférence, sans réelle amélioration.

« Je l’ai fait plusieurs fois dans la série précédente », confirme-t-il. « J’ai arrêté car, selon moi, ça ne servait à rien. Mon genou ne cessait pas de se remplir de liquide. Donc j’ai appris à gérer ça pour pouvoir jouer. »