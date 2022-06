James Wiseman vise un retour en Summer League

Son sweat à l’effigie de 2Pac sur le dos, James Wiseman (21 ans) a accompagné les Warriors à Boston. On l’a même vu à l’entraînement prendre des tirs. Il y a encore quelques semaines, l’intérieur sophomore avait bien cru qu’il allait pouvoir revenir à temps pour la fin de la saison régulière.

Hélas, une rechute, après un passage en G-League, l’avait contraint à faire une croix sur toute la saison.

Prochaine échéance dans deux semaines

Mais l’intéressé ne veut pas attendre le prochain training camp pour rejouer, et peu après la fin de saison régulière, James Wiseman s’est rendu plusieurs jours à Londres en compagnie de Bob Myers, le GM de la franchise, pour subir une injection de PRP (plasma enrichi en plaquettes), une procédure popularisée par Kobe Bryant et d’autres stars lors de la décennie précédente. Il y a peu, c’est Karl-Anthony Towns et Kelly Oubre Jr. qui ont subi ce type d’injection.

L’objectif pour le poste 5 est désormais d’être autorisé par le staff médical à reprendre des entraînements sans restriction, avant de plancher sur une remise en forme lors de la Summer League d’après The Athletic.

En attendant, James Wiseman s’est montré rassurant ces dernières semaines en augmentant son degré d’activité au point d’effectuer des sprints sans ressentir la moindre douleur. La franchise de Golden State serait optimiste et se donnerait deux semaines avant de prendre une nouvelle décision concernant son joueur privé des terrains depuis 14 mois désormais.

Avant de se rendre à Las Vegas, les Warriors accueilleront en effet la California Classic les 2 et 3 juillet face aux Kings et aux Lakers.