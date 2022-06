Selon Larry Brown, Jalen Duren est une option possible pour les Knicks

Pour la deuxième année de suite, les Knicks ne vont pas sélectionner dans le Top 10 de la Draft. Leur 11e choix pourrait leur permettre de mettre la main sur un joueur attendu à ce niveau de la cuvée, Jalen Duren. Un choix qui aurait d’autant plus de sens si les New-Yorkais ne comptent pas prolonger Mitchell Robinson.

Un homme est favorable à cette sélection : Larry Brown. Celui-ci connaît particulièrement bien le pivot puisqu’il était l’assistant de Penny Hardaway chez les Tigers cette saison.

« Beaucoup de gens le comparent à Bam » (Adebayo), commence par situer l’ancien coach des Knicks (2005-2006). « J’ai passé du temps avec Cal (l’entraîneur de Kentucky John Calipari) quand Bam était là. Bam ne tire pas à 3-points non plus. Jalen fait 8 centimètres de plus que Bam. »

Son profil lui a aussi rappelé une ancienne figure majeure dans sa carrière coaching en NBA, de sa belle époque avec les Pistons, Ben Wallace.

« Je l’ai toujours taquiné : je voulais qu’il soit comme Ben Wallace, parce qu’il peut courir avec n’importe qui. Il peut vraiment courir. Et il peut bouger ses pieds en défense, probablement mieux que n’importe quel intérieur que j’ai côtoyé. Avec autant de ‘switchs’ en NBA, il est vraiment capable de le faire. »

Larry Brown considère que Jalen Duren, à l’instar plutôt du pivot du Heat, est également capable de distribuer le jeu. « Beaucoup de gamins ne voient pas les autres qui sont ouverts. Il a un bon feeling. Si vous êtes ouvert, il peut vous trouver. C’est un passeur volontaire. »

Le technicien, qui estime qu’il faut toujours sélectionner le meilleur joueur disponible à la Draft, rejette les critiques sur le tir de l’intérieur considérant que son physique seul peut faire la différence sous le cercle.

« Si quelqu’un le sélectionne pour être titulaire dans une équipe de playoffs, je ne pense pas que ce soit complètement justifié », poursuit-il. « Il n’a que 18 ans. Si vous cherchez un gamin à développer et devenir un facteur important, c’est lui que vous devez choisir. N’importe quel gamin de 18 ou 19 ans n’aidera peut-être pas l’équipe tout de suite, mais il aura certainement une chance de faire une sacrée carrière. »

